Ropa zdrożała

Cena ropy wzrosła po byczych prognozach przedstawionych przez banki.

Goldman Sachs podwyższył w poniedziałek prognozę cen ropy w trzecim kwartale. W przypadku Brent do 140 USD, a WTI do 137 USD. Twierdził, że na rynku jest strukturalny deficyt, większy niż szacowano jeszcze w kwietniu. Przekonywał, że cena ropy musi jeszcze mocno wzrosnąć, aby nastąpiła tzw. destrukcja popytu. Z kolei Morgan Stanley, według którego w drugim półroczu deficyt będzie wynosił 500 tys. baryłek dziennie, widzi możliwość dojścia ceny ropy w trzecim kwartale do 150 USD. ’