Ropa zdrożała

Cena ropy wzrosła we wtorek odrabiając część strat z poprzedniej sesji, informuje MarketWatch.

Ropa taniała w poniedziałek w związku z nasileniem obaw spadku popytu z powodu słabnięcia globalnej gospodarki, widocznego w publikowanych w ostatnim czasie wskaźnikach aktywności przemysłów poszczególnych państw, m.in. Chin. We wtorek nastąpiło odreagowanie spadków. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z wrześniowych kontraktów rósł o 0,6 proc. do 94,42 USD. Na ICE Futures Europe cena baryłki ropy Brent z październikowych kontraktów rosła o 0,5 proc. do 100,54 USD.