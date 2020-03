Rosja zapewnia, że ma pieniądze na  pokrycie strat ze spadku cen ropy

W poniedziałek kurs ropy Brent spadał o jedną trzecią do 31 USD za baryłkę po tym jak Arabia Saudyjska zdecydowała się zwiększyć wydobycie i zmniejszyć radykalnie ceny w związku z fiaskiem rozmów OPEC z Rosją w sprawie większej redukcji podaży. Goldman Sachs prognozuje, że cena ropy może szybko spaść do nawet 20 USD.

Na rynkach zagranicznych wartość rubla spadała w poniedziałek do czteroletniego minimum 74,7815 za dolara. W Rosji nie ma handlu z powodu święta.

Russia Ruble crashes 8% as oil dispute between Saudi Arabia and Russia has caused the oil price to plummet. pic.twitter.com/Rbt7oM0zOg