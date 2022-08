Rosną biura w mniejszych miastach

Rynek biurowy rozwija się już nie tylko w metropoliach. Inwestorzy z sektora usług dla biznesu coraz częściej szukają biur w mniejszych miejscowościach.

Uwagę inwestorów coraz częściej przyciągają mniejsze miasta liczące do 100 tys. mieszkańców. Zasoby powierzchni biurowej na rynkach rozwijających się — w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Toruniu i Tarnowie — wynoszą łącznie 635,6 tys. m kw., a w budowie jest 53,3 tys. m kw. — wynika z danych Colliersa zawartych w raporcie ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2022”. Dostęp do atrakcyjnych powierzchni biurowych to obok oferty kadrowej jeden z najistotniejszych czynników przy wyborze lokalizacji przez inwestorów.

Małe jest piękne: Większa aktywność inwestorów z sektora usług dla biznesu w mniejszych miastach przekłada się również na rosnące zapotrzebowanie na biura — mówi Paweł Panczyj, członek zarządu ABSL. materiały prasowe Pod koniec pod koniec pierwszego półrocza łączne zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych w kraju wyniosły 12,6 mln m kw., a w budowie było 780 tys. m kw. Udział sektora usług biznesowych w popycie na powierzchnie biurowe wynosi 16 proc. — W minionych latach większe miasta przyciągały najbardziej kreatywne jednostki. Pandemia, która przyspieszyła digitalizację codzienności, zahamowała ten trend. Coraz częściej mamy do czynienia również z suburbanizacją i wyludnianiem się centrów miast. Dziś zdalnie pracujemy, zamawiamy posiłki i robimy zakupy w internecie. To sprawia, że rola małych miast o niższych kosztach życia rośnie — tłumaczy Paweł Panczyj, członek zarządu ABSL. Z raportu ABSL wynika, że do siedmiu lokalizacji w Polsce, w których centra usług biznesowych zatrudniają już ponad 10 tys. osób, dołączyła Bydgoszcz — pod koniec pierwszego półrocza pracowało w nich około 11,5 tys. osób. To w tym mieście odnotowano największy wzrost zatrudnienia w sektorze — 16,2 proc. To drugi wynik, tuż po Warszawie (17 proc.) przy ogólnym wzroście zatrudnienia na poziomie 11,6 proc. Na terenie Bydgoszczy funkcjonuje 47 centrów usług biznesowych, z czego trzy zatrudniają powyżej 500 osób. Główną kategorią świadczonych usług są usługi IT.