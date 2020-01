Rosną fundusze indeksowe

Z 0,9 do 2,6 proc. wzrósł w ciągu roku udział funduszy indeksowych w strukturze funduszy akcyjnych, wynika z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

To najmniejsza kategoria, ale systematycznie rosnąca. Wciąż dominują fundusze uniwersalne, z udziałem 87 proc., ale na koniec 2019 r. był on o 1 pkt proc. niższy niż rok wcześniej. O mniej więcej tyle samo spadł także udział funduszy akcji małych i średnich spółek, zwiększył się natomiast udział funduszy sektorowych (do 3,5 proc.). Łącznie w funduszach akcyjnych pracowało na koniec 2019 r. 25,6 mld zł. To o 0,7 mld zł mniej niż rok wcześniej.