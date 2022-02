Rośnie wycena kontraktów

Trudno powiedzieć, czy strach wywołany działaniami Moskwy wymierzonymi bezpośrednio w Ukrainę, a pośrednio w natowski Zachód minął, czy mamy jedynie do czynienia ze zwykłą chciwością i odkupywaniem aktywów na dołkach. Rosnąca wycena kontraktów terminowych na indeksy amerykańskich giełd sugeruje, że rynek będzie próbował odreagować ostatnią przecenę mając na uwadze tak naprawdę niewielki zakres sankcji nałożonych na Moskwę, przynajmniej na obecną chwilę, co raczej nie doprowadzi do jakiś głębokich perturbacji.

fot. Michael Nagle/Bloomberg