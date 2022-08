Rosyjski rubel osłabił się

Zmienność rubla spadła po gwałtownych wahaniach, które spowodowały, że w marcu osiągnął on rekordowo niski poziom 121,53 do dolara na moskiewskiej giełdzie, a następnie umocnił się do siedmioletniego maksimum 50,01 w czerwcu.

Rosyjska gospodarka uniknęła załamania, które wielu przewidywało po tym, jak Moskwa wysłała swoje siły na Ukrainę sześć miesięcy temu, a wyższe ceny jej eksportu ropy łagodziły wpływ zachodnich sankcji.

Na giełdzie dolarowy indeks RTS zanotował spadek o 0,9 proc., docierając do poziomu 1179,5 pkt.