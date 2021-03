RPA ustaliła nowe cele klimatyczne

Do 2030 r. Republika Południowej Afryki zamierza jeszcze mocniej niż wcześniej deklarowała zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Kraj planuje do 2030 r. zredukować emisję zanieczyszczeń o 28 proc. To znacznie głębsza redukcją niż proponowane do tej pory. Obecnie proponowany górny limit to 510 ton ekwiwalentu CO2 do 2025 r., o 17 proc. mniej w porównaniu z wcześniejszym celem 614 ton. Z kolei górny limit na rok 2030 r. obniżony został do 440 ton, zaś minimalny utrzymany został na poziomie 398 ton.

RPA to 12-ty pod względem wielkości na świecie emitent gazów cieplarnianych.

Eksperci podkreślają, że największym wyzwaniem przy realizacji tych założeń, będzie zmniejszenie uzależnienia od węgla, który znajduje szerokie zastosowanie w niemal wszystkich formach produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Będzie to wymagało ogromnych inwestycji. Szacuje się ich koszt na co najmniej 8 mld USD rocznie do 2030 r.