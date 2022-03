Rubel odrobił dużą część strat

Rubel umacnia się i odrobił dużą część straty notowanej od napaści Rosji na Ukrainę, informuje Bloomberg.

Rubel umacniał się przez 13 z ostatnich 14 sesji w Moskwie. We wtorek jego wartość wzrosła o ponad 4 proc. do ok. 86 za dolara. Zbliżył się do kursu 81,16 za dolara, notowanego 23 lutego, dzień przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Wywołanie przez Kreml wojny i fala bezprecedensowych sankcji nałożonych z tego powodu na Rosję spowodowały, że rubel słabł w pewnym momencie nawet do 158 za dolara.