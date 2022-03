Malejąca płynność rubla spowodowała, że jest on wyraźnie mocniejszy poza Rosją niż na krajowym rynku, informuje Bloomberg.

W czwartek rano na azjatyckich rynkach rubel wyceniany była na ok. 95 za dolara. W środę w Moskwie notowano go po 108 za dolara. To największa rozbieżność wycen od 2003 roku, do którego sięgają porównywalne dane.