Ryanair rusza na wojnę cenową

Ryanair obniży o połowę ceny, aby skłonić klientów do podróżowania i odebrać ich rywalom, pisze Yahoo Finance.

Prezes Michael O'Leary powiedział The Mail on Sunday, że największa europejska tania linia lotnicza jest przygotowana do działania przez następny rok ze stratą aby odzyskać liczbę rezerwacji notowaną przed pandemią. Zapowiedział stosowanie polityki pozyskania możliwie wielkiej liczby klientów dzięki zaoferowaniu im bardzo tanich usług. O’Leary liczy na pozyskanie rodzin udających się na wakacje latem tego roku. Chce negocjować z portami lotniczymi i Boeingiem, aby osiągnąć duże oszczędności w opłatach za lądowania i cenach samolotów, co pozwoliłoby ograniczyć straty Ryanair do kilkaset milionów euro.