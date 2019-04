Ryanair Sun wybrał Baltic Ground Services

Przewoźnik ma umowę na obsługę pasażerów czarterowych w stolicy i rozwija własny handling w Katowicach, Krakowie oraz Modlinie.

Baltic Ground Services (BGS) podpisał umowę z Ryanairem Sun na obsługę pasażerów i bagażu (handling) na Lotnisku Chopina w sezonie letnim 2019. BGS zacznie pracę dla irlandzkiego przewoźnika, który z warszawskiego portu realizuje loty czarterowe, 26 kwietnia. Miesięcznie obsłuży 90 samolotów. Do realizacji kontraktu zatrudni dodatkowo 20 pracowników obsługi naziemnej. — Ryanair Sun miał do wyboru dwie firmy państwowe i BGS, prywatnego operatora. Wybrał nas. Jest to dla nas duża odpowiedzialność, ale jestem pewien, że wywiążemy się z naszych...