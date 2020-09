Ryczałt ewidencjonowany nie przyciąga stawkami

Projektowane obniżki zryczałtowanego PIT są zbyt niskie i pozornie korzystniejsze od skali podatkowej — uważają przedstawiciele biznesu.

Przedsiębiorcy i ich organizacje pozytywnie przyjmują proponowane przez resort finansów zmiany, które umożliwią większej grupie podmiotów rozliczać podatki w sposób zryczałtowany, o co od dawna postulowano. Jednak, ich zdaniem, zapowiadane zmiany powinny iść znacznie dalej, niż to wynika z projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT), która ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku. Przewiduje on m.in. podniesienie z 250 tys. EUR od 2 mln EUR limitu rocznych przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.