Rynek biurowy: popyt odnawia się bardzo powoli

W lipcu na rynku nieruchomości biurowych wynajęte zostało o 16 proc. więcej powierzchni niż przed rokiem, jednak popyt na biura wciąż pozostaje niski w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat – wynika z danych firmy REDD. Wzrosły też wskaźniki pustostanów, spadły stawki najmu i wzrósł średni czas potrzebny do wynajęcia powierzchni.

Jak wynika z danych REDD Real Estate Digital Data, na większości dużych rynków łączna powierzchnia wynajęta w lipcu był wyższa zarówno w ujęciu rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca. Na siedmiu największych rynkach wynajęto łącznie 115,2 tys. metrów kwadratowych (mkw.), co jest wynikiem o prawie 16 proc. lepszym niż w lipcu 2020 r. Jednocześnie widać poprawę w stosunku do średniej z II kwartału 2021 r. (87,7 tys. mkw.), choć jednocześnie dane są gorsze niż w I kwartale br. (128,9 tys. mkw.).