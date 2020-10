Rynek ropy ugina się pod własnym ciężarem

Złagodzenie zakłóceń w wydobyciu i perspektywy dalszej słabości popytu ciągną w dół ceny ropy na światowych rynkach

Notowania ropy brent, które jeszcze na początku października ocierały się o 4-miesięczne minimum, wzrosły w ubiegłym tygodniu o 9,1 proc., najmocniej od czerwca. To odbicie może okazać się jednak równie dynamiczne, co nietrwałe. Znacząco przyczyniły się do niego zakłócenia w produkcji surowca, a tymczasem nowy tydzień przyniósł informacje o ich ustępowaniu przy utrzymujących się słabych perspektywach, jeśli chodzi o ożywienie popytu. Koncerny naftowe wznawiają wydobycie w Zatoce Meksykańskiej, które w ubiegłym tygodniu było ograniczone nawet o 92 proc. za sprawą huraganu Delta. Odwołany został strajk pracowników branży w Norwegii. W ciągu 10 dni mają zostać w całości przywrócone operacje na największym libijskim polu naftowym, po tym jak strony w trwającej w tym kraju wojnie domowej ogłosiły zawieszenie broni.