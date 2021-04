Dostawy smartfonów na chińskim rynku wewnętrznym zwiększyły się w marcu o 67,7 proc. w ujęciu rocznym, co zdaniem specjalistów, oznacza powrót do poziomów sprzed kryzysu wywołanego wybuchem pandemii koronawirusa, informuje Reuters.

Łącznie, jak wynika z danych zaprezentowanych przez Chińską Akademię Informacji i Komunikacji, na rynek trafiło 35,5 mln urządzeń wobec 21,3 mln w lutym i 21 mln w marcu 2020 r.

Powodem do niepokoju odnośnie utrzymania tak wysokiego tempa są braki układów elektronicznych wykorzystywanych przy produkcji tego typu sprzętu. To kolejna branża po motoryzacyjnej i komputerowej cierpiąca z powodu niedostatków chipów. Jest on wynikiem zbiegu kilku czynników, z których najważniejsze to, niedoszacowanie popytu, nieoczekiwane przestoje produkcyjne oraz napięcia handlowe na linii Pekin-Waszyngton.