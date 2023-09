Rz: Kulczyk sprzedał biznes autostradowy za 3 mld zł

Według nieoficjalnych informacji “Rzeczpospolitej”, Sebastian Kulczyk sprzedał udziały w autostradowych spółkach. Kupujący to francuski fundusz Meridiam, a wartość transakcji szacowana jest na 3 mld zł. O możliwej transakcji PB pisał już w lipcu.

KI One, kontrolowana przez Sebastiana Kulczyka, posiadała 23,8 proc. udziałów w spółce Autostrada Wielkopolska oraz 40 proc. w Autostrada Wielkopolska II. Sprzedana została także Autostrada Eksploatacja, odpowiadająca za utrzymanie koncesyjnych odcinków A2 oraz budowlana spółka A2 Route.

Potwierdzenie informacji PB

Na początku lipca w PB pisaliśmy, że Sebastian Kulczyk kończy infrastrukturalny projekt rozpoczęty ponad 30 lat temu przez ojca, Jana Kulczyka i zamierza odsprzedać aktywa drugiemu z udziałowców - Meridiamowi. Z naszych nieoficjalnych informacji wynikało, że wartość transakcji wyniesie około 700 mln EUR (3,2 mld zł).

Proces sprzedaży firm związanych z A2 grupa rozpoczęła tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie. Był prowadzony w wyjątkowo trudnym okresie. Od ataku Rosji polski i globalny rynek finansowy oraz infrastrukturalny boryka się z wieloma problemami wywołanymi wojną i inflacją. Branżowi eksperci obawiali się nawet, że w czasie wojennej zawieruchy Sebastianowi Kulczykowi trudno będzie znaleźć nabywcę spółek autostradowych. Transakcję zgłoszono jednak w końcu do oceny Komisji Europejskiej.

Kulczyk i biznes autostradowy

Autostrada Wielkopolska (AWSA) to spółka koncesyjna założona przez Jana Kulczyka w 1992 r. do budowy w Polsce dróg szybkiego ruchu. W latach 2002-04 zbudowała odcinek A2 Konin - Nowy Tomyśl, który jako jedyny w kraju został sfinansowany wyłącznie z prywatnego kapitału. Jej siostrzana firma, czyli AWSA II, zbudowała natomiast trasę Nowy Tomyśl - Świecko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Powstał przed EURO 2012. Oba liczą w sumie 255 km. Ich budowa pochłonęła 2,4 mld EUR. To jeden z największych projektów infrastrukturalnych zrealizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej.