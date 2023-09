Rząd da grant na fabrykę maszyn rolniczych

Małopolska firma Machines-Pióro zwiększy moce. Zainwestuje prawie 4,1 mln zł i dostanie w związku z tym ponad 400 tys. zł rządowego wsparcia.

Kolejna firma dostaje grant w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki. To Machines-Pióro z Żębocina w województwie małopolskim, producent maszyn dla rolnictwa i branży przetwórczej.

Firma zbuduje w Żębocinie fabrykę maszyn dla rolnictwa. Zainwestuje 4083,455 tys. zł i zatrudni co najmniej czterech pracowników. W momencie składania wniosku o grant w firmie pracowało 20 osób. 21 sierpnia b.r. Artur Pióro podpisał z przedstawicielem Ministerstwa Rozwoju i Technologii umowę na grant. Rząd wypłaci firmie 428,7 tys. zł grantu.

Wniosek o grant firma złożyła jeszcze w 2021 r. W tym samym roku otrzymała decyzję o wsparciu w Krakowskim Parku Technologicznym, co oznacza, że oprócz grantu otrzyma także zwolnienie podatkowe. W 2022 r. międzyresortowy zespół ds. inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki rekomendował ten projekt do wsparcia. Projekt dostał punkty za inwestycję w sektorze strategicznym, gwarantujący firmie wysokie przychody z eksportu, a także deklarację firmy dotyczącą przeznaczenia 1 proc. kosztów na szkolenia pracowników. W lipcu tego roku firma Machines-Pióro złożyła aneks. Zmieniła termin realizacji inwestycji z lat 2021-22 do końca tego roku. W 2021 r. wydała na fabrykę 3 mln zł, w ubiegłym roku 531,7 tys. zł, a w tym wyda 541,7 tys. zł.

Machines-Pióro to firma kierowana przez Artura Pióro. Została założona w 2007 r. i sprzedaje rocznie ponad 500 maszyn. Jej partnerami są tacy dostawcy elektroniki, jak Lenze, Schneider i Emas, producenci napędów (Nord), łożysk (Asahi) i systemów przełożenia napędów (Optibelt). W ofercie ma urządzenia do mycia i polerowania, napełniania, obcinania cebuli, obierania, osuszania, maszyny polowe, przenośniki, urządzenia do rozładunku, sortowania, ważenia i pakowania.

W tym roku umowy o granty podpisało siedem polskich firm (i trzy zagraniczne). MTM Industries, producent zapachów samochodowych, zbuduje fabrykę 24,4 mln zł, a otrzyma 1,9 mln zł rządowej dotacji. Inforni, spółka meblarska, wyda 24 mln zł i dostanie 2,9 mln zł. Polmotors wyda 30,8 mln zł w rozbudowę zakładu nadwozi w Bielsku-Białej i dostanie 2,2 mln zł grantu. Sentrex, producent torebek papierowych, rozbuduje kosztem 55 mln zł zakład w Gogolinie i otrzyma 3 mln zł. Prefabbricati wybuduje fabrykę konstrukcji żelbetowych za 24,1 mln zł i dostanie 2,4 mln zł. Mzuri World, producent siewników, buduje w Śmielinie fabrykę za 35 mln zł, a rządowe wsparcie wyniesie 3 mln zł.

Zagraniczne firmy realizują kilku- lub kilkunastonastokrotnie większe inwestycje. Uma Investments, producent czipsów Pringles, rozbuduje fabrykę w Kutnie kosztem 185,5 mln zł i zwiększy zatrudnienie z 561 do 586 osób. Erwin Hymer, niemiecko-amerykański producent kamperów, buduje fabrykę w Nowej Soli kosztem 148,5 mln zł i stworzy 221 miejsc pracy. Eurobox, producent tektury falistej i opakowań z tego materiału, wyda 104,6 mln zł na rozbudowę fabryki w Lublińcu, dzięki czemu zatrudni 25 osób.