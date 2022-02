Departament Sprawiedliwości podkreśla, że to największe zajęcie w historii. Ujawnił, że aresztowani to Ilya Lichtenstein i jego żona, Heather Morgan. Mieli próbować „wyprać” 119.754 bitcoiny skradzione przez hakera giełdzie Bitfinex.

fot. Bloomberg

Bloomberg przypomina, że w sierpniu 2016 roku Bitfinex poinformował o włamaniu do jego systemu i wstrzymał działalność. Później ujawnił kradzież bitcoinów należących do klientów i poinformował władze. W momencie kradzieży wartość bitcoinów, które stały się łupem hakera, wynosiła 71 mln USD. Obecnie to 4,5 mld USD. Lichtenstein i Morgan mieli wydać część skradzionej kryptowaluty. Kupowali za nią m.in. NFT i złoto.