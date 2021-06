Wiele małych i średnich firm może upaść z powodu opodatkowania umorzonych subwencji z tarczy PFR — ostrzegają doradcy podatkowi.

Do Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów, wpłynął apel Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) o zdjęcie z przedsiębiorców podatkowego obciążenia umorzonych subwencji pomocowych z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Ministrze, do dzieła: Tadeusz Kościński, minister finansów, ma możliwość wydać „od ręki” rozporządzenie zdejmujące podatek dochodowy z firm, którym umorzono dotacje pomocowe w pandemii. Czy pomoże małym firmom, przekonamy się wkrótce.

Wiele firm musi odprowadzić daninę do fiskusa z powodu umorzenia im obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej w ramach tarczy finansowej PFR dla Firm i Pracowników. Dla wielu może to być jednak przysłowiowy gwóźdź do trumny, a czas nagli, bo zaliczkę na podatek dochodowy od umorzonej subwencji trzeba zapłacić do 21 czerwca.

— Opodatkowanie umorzenia subwencji będzie miało negatywny wpływ na tych, którzy uzyskali pomoc w ramach tego instrumentu. Staną bowiem przed koniecznością zapłaty podatku, którego nie przewidzieli, a nałoży się u nich terminowo z koniecznością zwrotu części nieumorzonej dotacji. Może to spowodować zachwianie płynności finansowej, zwłaszcza u małych i średnich przedsiębiorców — ostrzega prof. Adam Mariański, przewodniczący KRDP.

KRDP zaapelowała do ministra Tadeusza Kościńskiego o pilne zmiany w prawie. Wskazuje, że w przypadku mikroprzedsiębiorców problem dotyczy rozliczających się z podatku dochodowego (PIT lub CIT) na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, według karty podatkowej.

Doradcy podatkowi podpowiadają najlepsze i najszybsze rozwiązanie problemu: wydanie przez ministra finansów rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian ustawowych. Przypominają też, że inne elementy pomocowe, uzyskane w ramach rządowych tarcz antykryzysowych, nie są opodatkowane.