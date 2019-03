Rzecznik MŚP prosi, by nie karać firm za spóźnione e-sprawozdania finansowe

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystąpił do ministrów finansów i sprawiedliwości, by rozważyli odstąpienie od karania przedsiębiorców, którzy spóźniają się ze składaniem e-sprawozdań finansowych - informuje Biuro Rzecznika MŚP.

Zgodnie z informacją, w 2019 r. przedsiębiorcy w Polsce po raz pierwszy podpisują elektronicznie sprawozdania finansowe. "W związku z tym do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców spływają informacje od przedsiębiorców, że to rozwiązanie wciąż wymaga przybliżenia zasad w zakresie stosowania nowych narzędzi" - tłumaczy biuro Rzecznika MŚP.



Zdaniem Abramowicza e-sprawozdania finansowe stanowią nowość dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. "Kontaktują się ze mną właściciele firm, którzy nie mają pewności jak stosować nowe przepisy i z których narzędzi korzystać. W związku z tym zwróciłem się z prośbą do właściwych ministerstw o rozważenie odstąpienia od nakładania kar i przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej – powiedział Abramowicz cytowany w komunikacie biura Rzecznika MŚP.



Pisma w tej sprawie Abramowicz wysłał do minister finansów Teresy Czerwińskiej i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Jak wyjaśniono, porusza w nim problem nowej infrastruktury teleinformatycznej do sporządzania, podpisywania oraz składania e-sprawozdań przez przedsiębiorców. Zaapelował również o przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat zbliżającego się terminu sporządzania sprawozdań finansowych, sposobu ich podpisywania oraz miejsca udostępnienia narzędzi umożliwiających nieodpłatne składanie e-sprawozdań finansowych.