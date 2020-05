Rzecznik MŚP: ustalmy, czym jest mikrofirma

Tarcza finansowa inaczej określa mikroprzedsiębiorstwa niż obowiązujące prawo. Beneficjenci czekają na objaśnienia.

W związku z wątpliwościami co do warunków korzystania z tzw. tarczy finansowej Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP) zwrócił się do Jadwigi Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, o wydanie objaśnień prawnych do zasad udzielania pomocy z programu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Rzecznik wnioskuje o wyjaśnienia dotyczące możliwości uzyskania wsparcia przez osobę samozatrudnioną oraz mikrofirmę zatrudniającą dziewięciu pracowników na pełny etat i jednego w niepełnym wymiarze. Niejasności blokujące dostęp do tarczy biorą się już chociażby z definicji przyjętych w programie PFR.