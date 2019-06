Rzecznik rządu: konkurs na Prezesa URE zapewne będzie powtórzony

Konkurs dla kandydatów na Prezesa URE zapewne będzie powtórzony, oświadczył we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Kancelaria premiera poinformowała wcześniej, że w ogłoszonym w kwietniu naborze nie wyłoniono żadnego kandydata.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa URE Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła 30 kwietnia 2019 r. Termin składania kandydatur upłynął 16 maja 2019 r. Zgodnie z prawem, Prezesa URE wskazuje premier spośród kandydatów, wyłonionych w konkursie na jedną, 5-letnią kadencję. 2 czerwca 2019 r. upłynęła kadencja Macieja Bando na stanowisku Prezesa URE. We wtorek KPRM ogłosiła, że "nie wyłoniono żadnego kandydata".



Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest Regulatorem rynku energii, centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy Prawo energetyczne do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.



Do kompetencji Prezesa URE należą m.in.: udzielanie i cofanie koncesji, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z ustawami i przepisami wykonawczymi, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach; kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii elektrycznej.