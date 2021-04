Aż trzy lata może zająć dojście do równowagi finansowej brytyjskim pubom, które od najbliższego poniedziałku (12.04) będą mogły powrócić do serwowania trunków swoim klientom. Zdaniem agencji ratingowej S&P wiązać się to jednak będzie z koniecznością zmiany formatu i strategii.

