Eksperci S&P Global Mobility szacują, że z powodu wojny na Ukrainie do końca przyszłego roku nie zostaną zbudowane miliony lekkich samochodów, informuje CNBC.

Firma badawcza, znana wcześniej jako IHS Markit, obniżyła prognozę globalnej produkcji aut lekkich do 81,6 mln w 2022 roku i do 88,5 mln w przyszłym. Oznacza to redukcję prognozy produkcji o 2,6 mln pojazdów w 2022 i taką samą liczbę w 2023 roku.

Eksperci argumentują, że skutkiem wojny na Ukrainie są problemy w łańcuchach dostaw oraz natury logistycznej. Producenci nie otrzymują krytycznych podzespołów aut. Ukraina była jednym z największych dostawców wiązek kabli stosowanych w samochodach. fot. Bloomberg Najmocniej ucierpią producenci aut z Europy, uważa S&P Global Mobility. Eksperci obniżyli o 1,7 mln pojazdów prognozę produkcji w europejskich fabrykach. Przypominają, że ok. 45 proc. wiązek przewodów eksportowanych było z Ukrainy do Polski i Niemiec. Oznacza to, że niemieccy producenci aut mogą mieć największe problemy.

