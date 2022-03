Samsung wstrzymał wysyłkę produktów do Rosji

Południowokoreański potentat technologiczny "aktywnie monitoruje złożoną sytuację" - przekazał koncern w oświadczeniu, na które powołuje się agencja. Wstrzymany został eksport wszystkich produktów Samsunga - od chipów po smartfony i elektronikę użytkową - wskazała agencja powołując się na źródło zbliżone do sprawy.

Tym samym koncern z Suwon dołączył do rosnącej grupy międzynarodowych firm - od marek odzieżowych po technologiczne - które wstrzymały sprzedaż towarów i usługi do Rosji po jej inwazji na Ukrainę.

"Myślami jesteśmy ze wszystkimi, którzy odczują skutki tej decyzji, a naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom i ich rodzinom" - wskazał koncern w oświadczeniu. Firma zapowiedziała, że przekazuje 6 mln dol., w tym produkty elektroniki użytkowej o wartości 1 mln dol., "na działania humanitarne".

Według agencji, Samsung to czołowy producent smartfonów w Rosji, z ponad 30-proc. udziałem w rynku. Sprzedaż telefonów komórkowych w tym kraju odpowiada za ok. 4 proc. globalnych wpływów. Do Samsunga należy też fabryka telewizorów w rosyjskiej Kałudze.