Scenariusze na okres wojny

Panika finansowa na rynku w Polsce pod pewnymi względami przypominała moment wybuchu pandemii. Choć efekty wojny dla gospodarki powinny być mniejsze, to na razie dominuje niepewność i strach. Oto wycinki przemyśleń na gorąco.

Pierwsze pytania, które zadawałem sobie od momentu wybuchu wojny Rosji z Ukrainą, a później w rozmowach ze znajomymi i rodziną, nie dotyczyły oczywiście spraw ekonomicznych i finansowych. Czy to początek największej wojny od 1945 roku? Czy przyjdzie nam walczyć o wolność? Co musimy zrobić, by się obronić? Ale oczywiście musimy uporządkować wiedzę praktyczną na temat obecnej sytuacji i spróbować zarysować jakieś scenariusze. W warunkach chaosu niemożliwe jest nakreślenie jednego obrazu sytuacji, dlatego podzielę się wycinkami spostrzeżeń – zaczynając od krótkookresowych, a kończąc na kwestiach strategicznych.