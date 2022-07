Shell inwestuje w North Field East

W ramach inwestycji Shell otrzyma 6,25 proc. udziałów w projekcie North Field East, którego celem jest zwiększenie eksportu skroplonego gazu ziemnego.

Obecność brytyjskiego koncernu napędzi katarskie zdolności produkcyjne LNG do 110 mln ton rocznie do 2026 roku. W tej chwili wynoszą one 77 mln ton.

Przed podpisaniem umowy z Shellem Katarczycy rozpoczęli współprace między innymi z TotalEnergies, Exxon Mobil i ConocoPhillips.