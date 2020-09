Koncerny naftowe tną wydatki inwestycyjne

Największe globalne koncerny naftowo-gazowe zmuszone zostały do znaczącej redukcji wydatków w tym roku. Wszystko przez epidemie koronawirusa i związane z nią prognozy spadku popytu oraz wojnę cenową pomiędzy Arabią Saudyjską i Rosją, które to czynniki doprowadziły do bezprecedensowego spadku notowań ropy, donosi Reuters.