Singapur przeznaczy 8 mld USD na programy pomocowe

Wicepremier Singapuru Heng Swee Keat ogłosił wprowadzenie dodatkowych programów pomocowych o wartości 8 mld USD. Środki mają zostać przeznaczone na ochronę miejsc pracy w najbardziej dotkniętych kryzysem sektorach gospodarki, w tym m.in. w hotelarstwie i lotnictwie.

Nowy zestaw środków jest dodatkiem do pakietu wdrożonego niemal trzy miesiące temu. Świadczenia zostaną częściowo sfinansowane z niewykorzystanych wydatków z wcześniejszych budżetów i nie będą wymagały angażowania dodatkowej gotówki. Państwowe dotacje do wynagrodzeń pracowników mają być wypłacane do marca 2021 roku.