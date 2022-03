Solidne odbicie na Wall Street

Główne amerykańskie indeksy giełdowe w środę odrobiły z nawiązką straty odnotowane w trakcie wtorkowej sesji.

Dow Jones wzrósł o 2 proc. do 33,286.25 pkt, S&P 500 o 2,57 proc. do 4,277.89 pkt, zaś Nasdaq Composite aż o 3,59 proc. do 13,255.55 pkt.

Lepsze wyniki odnotowały akcje 26 z 30 spółek z indeksu Dow Jones. Liderem wzrostów był Salesforce.com (+5,71 proc.), zaś spadków Chevron (-2,50 proc.). Sesję na plusie zakończyło 9 z 11 głównych sektorów S&P 500. Najlepiej radziły sobie technologie informacyjne (+3,80 proc.), zaś najgorzej energia (-3,15 proc.). Kontrakty terminowe na ropę naftową gwałtownie spadły w środę. Amerykańska ropa WTI taniała o 12,1 proc. do 108,70 USD za baryłkę, zaś europejska Brent o 13,4 proc. do 111,14 USD za baryłkę. Złoto zakończyło pięciodniowy rajd. Staniało o 55,10 USD (-2,7 proc.) do 1 988,20 USD za uncję. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 8 punktów bazowych do 1,93 proc. Ropa traciła w wyniku po doniesieniach, że Zjednoczone Emiraty Arabskie będą wzywać innych członków OPEC+ do zwiększenia produkcji, co złagodziło część obaw o ciągłość dostaw surowca po sankcjach na Rosję. Oczy inwestorów są zwrócone na czwartkowy raport o inflacji w USA. Ten wskaźnik może mieć wpływ na decyzję ws. wymiaru podwyżki stóp procentowych, która zapadaną w trakcie marcowego posiedzenia FOMC.