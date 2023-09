Spadek giełd w Europie po danych z Niemiec. Kurs euro się umacnia

Europejskie giełdy notują spadki w odpowiedzi na słabe dane z Niemiec oraz wyższe ceny ropy, co znowu wywołało obawy dotyczące inflacji. Indeks Stoxx 600 idzie w dół o 0,6 proc., kontynuując deprecjację szósty dzień z rzędu. Wynika to z gwałtownej obniżki zamówień fabrycznych w Niemczech w lipcu, co sugeruje, że największa gospodarka Europy nadal boryka się z problemami w trzecim kwartale – podaje agencja Bloomberg.

