Spadek importu miedzi do Chin w marcu

Bieżący tydzień na rynku miedzi przynosi mieszane nastroje. Po słabej poniedziałkowej sesji, cena miedzi wczoraj i dzisiaj odrabiała straty, jednak ma trudności, aby wybić się wyżej. Notowania miedzi w USA znajdują się obecnie w okolicach 4,71 USD za funt, czyli w rejonie, blisko którego poruszały się także w ostatnich kilku tygodniach.

Dzisiaj na pierwszy plan na rynku miedzi wysuwają się dane dotyczące importu tego metalu do Chin. Pokazały one bowiem kontynuację widocznej już wcześniej tendencji spadkowej – w marcu import miedzi do Chin już po raz trzeci z rzędu pokazał zniżkę w ujęciu rdr. Wyniósł on bowiem nieco ponad 504 tysiące ton, czyli o 8,8% mniej w ujęciu rdr.

Niewiele wskazuje na to, że ta sytuacja się istotnie poprawi w II kwartale br., bowiem chińska gospodarka właśnie stanęła w obliczu wyzwania, jakim jest kolejna fala wzrostu zakażeń koronawirusem. Lockdowny, wprowadzone m.in. w Szanghaju oraz Jilin, doprowadziły do obniżenia aktywności wielu sektorów przemysłu, a to z pewnością przełoży się na popyt na miedź w Chinach także w kwietniu (a być może także w kolejnych miesiącach). To o tyle istotne, że Chiny są największym na świecie konsumentem miedzi, odpowiadającym za ponad połowę globalnego popytu na ten surowiec. Notowania miedzi w USA – dane dzienne