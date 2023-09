Spadek kursu złotego ostrzeżeniem dla tej części Europy. Rośnie obawa przed zbyt szybkim obniżaniem stóp procentowych Oskar Nawalany [email protected]

Nagły spadek wartości walut w tej części Europy wywołuje spekulacje wśród strategów rynkowych, że decydenci bankowi będą zmuszeni zwolnić tempo łagodzenia polityki pieniężnej. Polska waluta straciła na wartości w stosunku do euro 0,5 proc., co pogłębiło deprecjację o 4 proc. w ciągu ostatniego tygodnia po większej niż oczekiwano obniżce stóp procentowych, która wywołała zamieszanie na rynkach. Węgry już od kilku miesięcy przechodzą przez cykl łagodzenia polityki pieniężnej, a Republika Czeska rozważa, kiedy powinna rozpocząć własne działania w tym kierunku, co skutkuje stratami na rynkach wschodzących w tych trzech krajach – podaje agencja Bloomberg.

