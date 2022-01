Spadek zapasów w USA podbił notowania ropy

Wyliczenia EIA pokazały, że w ubiegłym tygodniu zapasy ropy w USA zmniejszyły się o 4,6 mln baryłek spadając do najniższego poziomu od 2018 r. Na to nałożył się optymizm odnośnie przyszłego popytu na „czarne złoto” przy pojawiających się prognozach, że ceny mogą dojść jeszcze w pierwszym kwartale do ponad 100 USD za baryłkę (projekcja OANDA).

Na zamknięciu sesji na NYMEX lutowe kontrakty terminowe na ropę odmiany WTI zyskiwały 1,53 proc. drożejąc o 1,42 USD do poziomu 82,64 USD/b. To najwyższa wartość od 9 listopada. .