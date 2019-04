Spadki większości indeksów GPW, CD Projekt zniżkuje przy znaczących obrotach

Większość indeksów warszawskiej giełdy zakończyło czwartkową sesję spadkami, nad kreską znalazł się jedynie sWIG80. Wśród blue chipów najsilniej zniżkował CD Projekt - o 5,9 proc. przy obrotach 142 mln zł.

WIG20 stracił na zamknięciu 0,79 proc. do 2.388,59 pkt. mWIG40 zniżkował 0,30 proc. do 4.271,47 pkt. WIG spadł o 0,63 proc. do 61.533,27 pkt. Dla odmiany, sWIG80 wzrósł o 0,12 proc. do 12.196,30 pkt.



Obroty na GPW wyniosły 948 mln zł, a na spółkach z WIG20 sięgnęły 813 mln zł.



Wśród blue chipów najsilniej zniżkował CD Projekt. Kurs gamingowej spółki stracił 5,9 proc. przy obrotach wynoszących 142 mln zł. Była to najwyższa sesyjna wartość obrotu dla wszystkich spółek z WIG20. Wcześniej akcje CD Projekt znacząco rosły i na zakończenie środowej sesji ustanowiły swój rekord cenowy od początku notowań na giełdzie.



W czołówce najmocniej spadających akcji z WIG 20 były również: JSW - spadek o 3,9 proc., CCC - spadek o 3,6 proc. i Tauron - spadek o 2,8 proc.



Tauron, który w środę po sesji opublikował wyniki za 2018 rok poinformował, że wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA dla obligacji serii TPEA1119 na kwotę 1,75 mld zł osiągnął poziom 3,04, przekraczając dopuszczalny maksymalny poziom 3,0x, co może stanowić podstawę do żądania wcześniejszego wykupu przez obligatariuszy. Grupa Tauron zakłada, że jej CAPEX w 2019 roku wyniesie 4-5 mld zł. Ponadto planowany jest wzrost poziomu zadłużenia przy utrzymaniu wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 3,5x.



W gronie blue chipów najmocniej - o 2,3 proc. zwyżkowały akcje Cyfrowego Polsatu, PKO BP - o 2,2 proc. i Pekao - o 1,6 proc.



Na szerokim rynku wyróżniły się: 11bit Studios, którego akcje zniżkowały o 5,2 proc., a także Auto Partner, którego akcje, z kolei, wzrosły o 7,6 proc. i znajdują się najwyżej od kwietnia 2018 roku.



Dystrybutor części samochodowych podał w czwartek rano, że zysk netto grupy w IV kwartale 2018 r. wyniósł 13,2 mln zł, wobec 4,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skonsolidowane przychody w IV kwartale wzrosły o 22,4 proc. rdr do 293,9 mln zł. Spółka podtrzymała zapowiedź wypłaty dywidendy z zysku z 2018 roku.