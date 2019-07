Spadła sprzedaż Grupy Redan

W czerwcu sprzedaż Grupy Redan spadła o 14 proc. r/r do 44 mln zł. Narastająco od początku roku sprzedaż to 239 mln zł (-13 proc.).

Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec czerwca 2019 wyniosła 119,6 tys. m2, co oznacza spadek o ok. 15 proc. w odniesieniu do czerwca 2018.



Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w czerwcu 2019 wyniosły 1,9 mln zł co oznacza spadek o 24 por.c w stosunku do czerwca 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 16,9 mln zł i była o 6 proc. wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego.



"Czerwiec był dobrym miesiącem sprzedażowym. Klienci chętnie kupowali towary stricte letnie, co spowodowało wzrost sprzedaży na sklepach porównywalnych jak i wzrost marży w sklepach Top Secret w Polsce w porównaniu do maja i kwietnia br. Spadek sprzedaży w e-commerce wynika z niższej dostępności zapasu towarów dla sklepu internetowego, który w tym okresie b. dobrze sprzedawał się w sklepach stacjonarnych" - podano.

W segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów w czerwcu 2019 r. wyniósł ok. 21 mln zł, co oznacza spadek o 30 proc. w porównaniu do czerwca roku poprzedniego. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora dyskontowego wyniosła ok. 127 mln zł i była niższa o ok. 23 proc. w porównaniu do sprzedaży w tożsamym okresie roku poprzedniego.



Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm24.pl w czerwcu 2019 wyniosły ok. 0,4 mln zł co oznacza spadek o 27 proc. w stosunku do czerwca 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż dyskontowego sklepu internetowego wyniosła ok. 3,0 mln zł i była niższa o ok. 17 proc. w porównaniu do sprzedaży w tożsamym okresie roku poprzedniego.



Sieć TXM na koniec czerwca składała się z 298 sklepów o łącznej powierzchni 81,6 tys. m2, która była o ok. 22 proc. niższa niż na koniec czerwca 2018.



W segmencie dyskontowym ) wolumen marży handlowej zrealizowany w docelowej sieci sklepów w Polsce, tj. bez uwzględnienia tych sklepów, które zostaną jeszcze w procesie restrukturyzacji zamknięte, w czerwcu był o 2 proc. niższy w ujęciu r/r;





