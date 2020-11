Spółki ścigają się na szybkość testów

Rodzime firmy mają szybkie testy na koronawirusa, ale na razie nie notują na nich istotnych przychodów

Teraz już nie tylko testy PCR, ale objawy i test antygenowy będą dowodziły, że osoba jest chora z powodu koronawirusa — powiedział w piątek 30 października minister zdrowia Andrzej Niedzielski. Daje to nadzieję na większą liczbę wykonywanych testów (do tej pory rekord dzienny w Polsce to 78 tys.), przy utrzymaniu wiarygodności wyników. Jak pokazują najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Arizonie, testy antygenowe wykrywają 80 proc. przypadków, potwierdzonych wcześniej przez testy PCR. Ale jeśli testy przeprowadzono na losowej próbie osób bez objawów choroby, skuteczność wynosiła tylko 32 proc.