Spotify oczekuje niższego wzrostu liczby subskrybentów

Po kilku udanych kwartałach, kiedy to bardzo mocno rosła liczba nowych użytkowników i subskrybentów, koncern Spotify spodziewa się wyhamowania dynamiki. Szwedzki serwis odczuwa coraz większą konkurencję, donosi Reuters.

Spotify, który specjalizuje się w streamingu muzyki i podcastach jest jednym z największych beneficjentów pandemii, gdyż pozostający w domach ludzie szukali nowych źródeł rozrywki. Gwałtownie więc powiększała się baza użytkowników. Jednak konkurencja coraz mocniej naciska, w tym ze strony takich gigantów jak Apple Music czy Amazon Music.

Firma prognozuje obecnie, że w drugim kwartale 2021 r. liczba płatnych abonentów wyniesie od 162 do 166 mln. To nieco mniej niż zakłada mediana prognoz analityków, która kształtuje się na poziomie około 166,1 mln subskrybentów. W pierwszych trzech miesiącach br. liczba abonentów Premium, którzy odpowiadają za większość przychodów firmy, zwiększyła się o 21 proc. do 158 mln w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynik praktycznie pokrył się z projekcją analityków.

Przychody Spotify w II kw. mają wynieść od 2,16 do 2,36 mld EUR wobec 2,15 mld jakie firma odnotowała od stycznia do marca włącznie.

Tymczasem łączna liczba aktywnych użytkowników miesięcznie wzrosła o 24 proc. do 356 mln.