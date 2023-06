Sprzedaż detaliczna w strefie euro bez zmian

fot. pressmaster - stock.adobe.com

Najnowsze dane Eurostatu pokazały, że w kwietniu 2023 r. sprzedaż detaliczna w bloku monetarnym nie zmieniła się względem marca, kiedy to spadła o 0,4 proc. Rynek tymczasem oczekiwał niewielkiej poprawy, mediana prognoz ekonomistów zakładała bowiem zwyżkę rzędu 0,2 proc.

Za to widoczna zmiana na plus miała miejsce w przypadku rocznej zmiany wskaźnika. W tym przypadku sprzedaż wyhamowała spadek do -2,6 proc. z -3,3 proc. w marcu po korekcie z -3,8 proc. Tutaj ekonomiści spodziewali się gorszego wyniku, na poziomie 3 proc.

Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych spadła o 0,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, a paliw samochodowych o 2,3 proc. Z kolei sprzedaż artykułów niespożywczych wzrosła o 0,5 proc., a sprzedaż internetowa o 2,7 proc. W porównaniu z rokiem poprzednim wszystkie kategorie sprzedaży były słabsze.