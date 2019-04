Sprzedaż domów na Manhattanie spadła do 10-letniego minimum

W pierwszym kwartale 2019 r. sprzedaż domów na Manhattanie spadła do najniższego poziomu od dekady.

Był to szósty z rzędu kwartalny spadek. Łącznie odnotowano 2121 transakcji, co jest najniższą wartością do pierwszego kwartału 2009 r., wynika z danych rzeczoznawcy Miller Samuel i brokera Douglas Elliman Real Estate. Mediana cen sprzedaży apartamentów wyniosła 1,08 mln USD, co oznacza 0,2 proc. spadek względem analogicznego okresu 2018 r. Ceny spadły we wszystkich kategoriach wielkości nieruchomości. Najmocniej bo aż o 21 proc. spadła cena sprzedaży mieszkań z trzema sypialniami do 2,78 mln USD. Pod koniec pierwszego kwartału na Manhattanie było 6...