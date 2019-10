Środowa sesja pod znakiem spadków, w WIG20 rósł tylko Cyfrowy

Cztery główne indeksy warszawskiej giełdy odnotowały zniżki, WIG20 spadał trzecią sesję z rzędu. W indeksie największych spółek zyskał tylko Cyfrowy Polsat, a najmocniej w dół poszedł kurs JSW.

WIG20 stracił 2,5 proc. do 2.098,28 pkt., WIG zniżkował o 2,2 proc. do 55.598,64 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,7 proc. do 3.616,81 pkt., a sWIG80 spadł o 0,5 proc. do 11.398,36 pkt.



Obroty na GPW wyniosły 871 mln zł, z czego 726 mln zł przypadło na spółki z WIG20.



WIG20 otworzył środowe notowania 4 pkt. poniżej kreski. W pierwszych minutach handlu indeks stracił pierwsze 13 punktów, a kolejne tracił systematycznie do końca sesji i zamknął notowania na poziomie 2.098 pkt.



Warszawski parkiet nie był odosobniony w spadkach. Inwestorzy obawiają się rozpętania wojny celnej USA-UE. Rynki niepokoją się też o spowolnienie na świecie, po gorszym od oczekiwań odczycie ISM w przemyśle USA, który był najgorszy od 10 lat (we wrześniu spadł do 47,8 pkt., z 49,1 pkt. w poprzednim miesiącu i wobec oczekiwanych 50 pkt.).



W chwili zamknięcia sesji na GPW amerykańskie indeksy traciły 1,6 proc., niemiecki DAX spadał 2,4 proc. FTSE 100 i CAC 40 traciły blisko 3 proc.



W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, są: JSW – o 5,6 proc. i Play – o 5 proc.



Kurs JSW spadał trzecią sesję z rzędu i jest najniżej od lipca 2016 r.



LPP i CCC podały szacunkowe wyniki za III kw. 2019 r., kursy spadły odpowiednio o: 1,5 i 2,7 proc.



LPP podało, że szacunkowy zysk operacyjny grupy w III kw. wyniósł 135 mln zł i był o 4 proc. wyższy niż przed rokiem. Wynik okazał się o 12,4 proc. niższy od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Wyniki LPP były niższe od oczekiwań analityków, czego powodem były wyższe koszty SG&A. Obawy o zakładane tempo poprawy wyników w 2020 r. może budzić m.in. dyscyplina kosztów - oceniają analitycy.



CCC opublikowała wstępne wyniki za III kw. 2019 r., które były poniżej oczekiwań analityków. Uwagę zwraca utrzymanie dyscypliny kosztowej i pozytywne perspektywy na czwarty kwartał, co w zestawieniu z wyższymi przychodami i rentownością powinno wspierać poprawę wyniku - oceniają analitycy.



Według szacunków CCC, EBITDA grupy w III kw. 2019 roku wyniosła 201,3 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 23 proc., a przychody wzrosły o 21 proc. rdr do 1,44 mld zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 205,7 mln zł, a przychody 1,49 mld zł.



Wśród blue chipów na GPW wzrósł tylko kurs Cyfrowego Polsatu - o 1,2 proc. Spółka poinformowała w środę rano o nabyciu po 18,5 tys. akcji przez dwóch członków RN.



Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżnił się kurs Ten Square Games - poszedł w dół o 7,2 proc. i Work Service - spadek o 9,3 proc.



Pozytywnie wyróżniły się notowania Atal - w górę o 7,8 proc. oraz Polnord.



Atal po wtorkowej sesji poinformował, że zawarł 2.305 umów deweloperskich i przedwstępnych w okresie pierwszy - trzeci kwartał 2019 r., co oznacza wzrost o 28 proc. rdr.



Kurs akcji Polnord rósł w środę rano o 15 proc., a dzień zakończył wzrostem o 8,1 proc. We wtorek notowania zyskały blisko 12 proc.



Spółka podała w trakcie środowej sesji, że wraz z Waryńską Grupą Holdingową oraz PFR Nieruchomości podpisała list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji programu Mieszkanie Plus. Podano, że wspólne przedsięwzięcie w ciągu dwóch lat powinno mieć operacyjną możliwość wybudowania nie mniej niż 1.000 lokali.



Kurs Ergis wzrósł o ponad 30 proc. i utrzymuje się na poziomie 3,14 zł po tym, jak po wtorkowej sesji poinformowano o skupie akcji po 3 zł za papier.



Notowania Solar zyskały blisko 40 proc. po informacji o rozpoczęciu przez spółkę skupu akcji własnych.



W środę zawieszono notowania akcji i obligacji ZM Kania z powodu przekazania niekompletnego raportu za pierwsze półrocze 2019 r.