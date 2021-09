Środowisko pracy w nowym wymiarze

Case study Orange Polska

Pojęcie przyjaznego środowiska pracy po półtora roku pandemii i pracy zdalnej nabrało nowego znaczenia. W wielu firmach pracownicy wracają powoli do biur, często na bardziej elastycznych zasadach niż przed pandemią, łącząc aktywność w biurze z możliwością pracy zdalnej. Przestrzeń biurowa zyskuje nową rolę — bardziej integracyjną, wspierającą pracę zespołową. Środowisko pracy to dziś o wiele więcej niż miejsce przy biurku. To także cyfrowe narzędzia i rozwiązania pozwalające na realizację zadań i efektywną współpracę.

Elastyczne miejsce pracy

W Orange Polska kilka lat temu zaczęliśmy pracę nad przeniesieniem pracowników z różnych lokalizacji w kraju do kilku nowych, funkcjonalnych i przyjaznych biur. Jednocześnie — i to jeszcze przed pandemią — wprowadzaliśmy tzw. elastyczny model pracy, zakładający możliwość pracy w dowolnym miejscu w biurze, a także raz w tygodniu w domu.

Pandemia nie zatrzymała prac nad otwieraniem poszczególnych biur, miała jednak wpływ na to, jak zmieniło się nasze postrzeganie biura jako miejsca pracy. Dziś wiemy, że nie wrócimy do niego na pięć dni w tygodniu. Podstawowym sposobem pracy w firmie — oczywiście tam, gdzie rodzaj wykonywanych zadań na to pozwala — staje się model hybrydowy. Od września pracujemy minimalnie dwa dni w tygodniu w biurze, a pozostałe dni zdalnie.

Przez ostatnie trzy lata udostępniliśmy pracownikom nowoczesne biura w Gdańsku, Łodzi, Radomiu, Toruniu, Bydgoszczy, we Wrocławiu i Katowicach oraz zmieniliśmy model pracy w siedzibie głównej — Miasteczku Orange w Warszawie. Zmianą zostało objętych około 10 tysięcy pracowników. Myśląc o nowych biurach, postanowiliśmy zrobić coś więcej poza standardowymi przenosinami. Nawiązujemy współpracę z lokalnymi samorządami, a także wykorzystujemy potencjał naszych ludzi, którzy chcieli aktywnie włączyć się w powstawanie tych miejsc, mieć wpływ na ich wygląd oraz aktywności, jakie będą miały miejsce w nich i wokół nich.

Każde miasto to wyjątkowa historia. Staraliśmy się więc wprowadzić charakterystyczne dla niego elementy w przestrzeni biura i tak powstało „filmowe” biuro w Łodzi, „kosmiczne” w Toruniu. Z kolei we Wrocławiu pomysł na aranżację nawiązuje do tego, że miasto zostało w roku 2016 Europejską Stolicą Kultury.

Biura w Bydgoszczy, we Wrocławiu i Katowicach otworzyliśmy już w 2020 r. Mimo trwającej pandemii koronawirusa prace szły pełną parą, a my robiliśmy wszystko co w naszej mocy, by miejsca te były dostępne i bezpieczne dla pracowników, którzy z różnych powodów nie mogli pracować z domu.

Więcej niż biurko

Dziś tworzenie i doskonalenie przyjaznego miejsca pracy w Orange zawarliśmy w działaniach pod wspólną nazwą Smart Office. Obejmują one swoim zasięgiem o wiele więcej niż biuro w rozumieniu nieruchomości. Naszym celem jest dostarczenie kompleksowego otoczenia, które odpowiada na potrzeby „nowej normalności”, czyli zapewnienie pracownikom wszystkich możliwych narzędzi umożliwiających i ułatwiających pracę w hybrydowym modelu. A co nie mniej ważne, efektywne zarządzanie powierzchnią biurową i narzędziami pracy pomaga w optymalizowaniu kosztów.

Co przed nami? Zajmiemy się rearanżacją przestrzeni biur otwartych w ostatnich latach, by uczynić z nich miejsca jeszcze bardziej sprzyjające współpracy i przepływowi informacji. Lokalizacje własne, w których zostaniemy na dłużej, również uczynimy bardziej przyjaznymi. Wdrożymy cyfrowe rozwiązania — mobilną aplikację do rezerwacji miejsc parkingowych i sal konferencyjnych, identyfikator w telefonie komórkowym. Mając na uwadze zobowiązania klimatyczne firmy, także w dziedzinie środowiska pracy, wybieramy narzędzia wspierające redukcję śladu węglowego, włączamy do floty samochody hybrydowe i elektryczne, a tam, gdzie jest to możliwe, montujemy na dachach panele fotowoltaiczne. Siejemy łąki kwietne, stawiamy ule i sadzimy drzewa. Tworzymy kulturę współdzielenia, współpracy oraz odpowiedzialności lokalnych społeczności poprzez tworzenie tzw. Rad Miasteczek w każdym biurze. To przedstawiciele pracowników z danej lokalizacji wybierani w głosowaniu. Ich zadaniem jest integrowanie i angażowanie pracowników wokół inicjatyw, które poprawią komfort i atmosferę pracy w danym biurze, odpowiadając na konkretne lokalne potrzeby. Współpracują także z lokalnymi samorządami, włączając się w działania charytatywne czy ekologiczne w poszczególnych miastach.