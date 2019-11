Start-upy IQ Pomerania przed rynkowym testem

Fundusz chwali się sukcesami swoich start-upów. Dwa już znalazły uznanie w oczach nowych inwestorów

AeroSize i BSS Pomerania — start-upy z portfela funduszu IQ Pomerania — pozyskały drugą turę finasowania i szykują się do rozpoczęcia sprzedaży swoich rozwiązań. Pierwsza ze spółek pozyskała na ten cel 1 mln zł od prywatnego przedsiębiorcy (fundusz nie chce podawać jego nazwiska w publicznych komunikatach). Dla anioła biznesu to pierwsza tego typu inwestycja. Spółka jest także jedną z pierwszych, jaką dokapitalizował IQ Pomerania. Wcześniej firma uzyskała dodatkowo ok. 2,9 mln zł wsparcia od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), czyli publicznej jednostki dotującej innowacyjne projekty, tworzone przy udziale prac badawczo-rozwojowych. AeroSize opracował własną hybrydową poduszkę lawinową.