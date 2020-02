Startuje wodny raj pod Mszczonowem

Izraelski potentat kinowy zainwestował na Mazowszu już 170 mln EUR. Zapowiada, że akwapark to dopiero pierwszy etap przedsięwzięcia.

Wręcza, której nikt do tej pory nie potrafił pokazać na mapie, może stać się teraz sławna na całą Europę Środkowo- Wschodnią. To tam startuje właśnie Suntago Wodny Świat, jak twierdzi inwestor — największy park wodny w Europie. Oficjalnie będzie otwarty 20 lutego. W promieniu kilkuset kilometrów, jeśli brać pod uwagę skalę , może konkurować jedynie z położonym pod Berlinem Tropical Island. To, co zobaczą pierwsi odwiedzający, to dopiero pierwszy etap projektu Park of Poland. Drugi to budowa największego parku tematycznego w regionie, z towarzyszącymi mu hotelami, centrum konferencyjnym, wystawienniczym, kinami, centrum handlowym.