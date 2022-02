Strefa euro: indeks Sentix wzrósł w lutym

Odczyt okazał się wyższy od oczekiwań analityków opiewających na 15,2 pkt.

Indeks bieżących warunków wzrósł miesiąc do miesiąca z 16,3 do 19,3 pkt, zaś przyszłych warunków z 13,5 do 14,0 pkt (najwyższy odczyt od lipca 2021 roku).

Indeks Sentix to comiesięczna ankieta, która pokazuje opinię rynku na temat bieżącej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej. W badaniu biorą udział inwestorzy instytucjonalni i indywidualni.