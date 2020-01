System przyjmie tylko najnowszy PIT-11

Wyłącznie w wersji 25. pracodawcy będą mogli przesyłać elektronicznie urzędom skarbowym informacje PIT-11 o ubiegłorocznych dochodach pracowników i zleceniobiorców, a także pobranych zaliczkach podatkowych.

W komunikacie Ministerstwa Finansów (MF) w tej sprawie wyjaśniono, że innej możliwości nie będzie. Ma to zapobiec wysyłaniu informacji na formularzach z poprzednich lat. We wcześniejszych wariantach nie ma pól na wpisanie przychodów zwolnionych z podatku, uzyskiwanych przez osoby do 26 roku życia. Tak zwany zerowy PIT dla młodych obowiązuje od sierpnia 2019 r. Dopiero najnowszy wzór PIT-11 to uwzględnia. MF podaje, że od lutego przywróci możliwość złożenia innych wersji formularza. Będą one potrzebne do składania korekt za ubiegłe lata.