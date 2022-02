Agencja przypomina, że niedawno rząd Indii przedstawił plan opodatkowania kryptowalut. Ich zwolennicy, którzy obawiali się wcześniej wprowadzenia zakazu, uznali decyzję władz za sygnał oficjalnej akceptacji krypto. Szef banku centralnego popsuł jednak dobre nastroje krytykując inwestycje w tego rodzaju aktywa.

- Prywatne kryptowaluty to duże zagrożenie dla stabilności makroekonomicznej i finansowej. Inwestorzy powinni pamiętać, że robią to na własne ryzyko – powiedział Das podczas konferencji po posiedzeniu banku centralnego. – Te kryptowaluty nie mają żadnej fundamentalnej wartości, nawet tulipana – dodał, odnosząc się do słynnej bańki spekulacji cebulkami tulipanów w XVII wieku.

Bloomberg przypomina, że w Indiach jest 15-20 mln inwestorów posiadających kryptowaluty o łącznej wartości ok. 400 mld rupii (5,34 mld USD).