Sześć wniosków z sezonu wyników na GPW

Analitycy DM BOŚ podsumowali rezultaty spółek z GPW, które monitorują.

Jak podkreślono, zbiorcze zyski są zgodne z oczekiwaniami, a pozytywne niespodzianki odnotowano w spółkach spoza indeksu WIG20.

1. Powtarzalne zbiorcze zyski spółek, które pokrywamy, okazały się prawie zgodne z naszymi oczekiwaniami (różnica ok. 1 proc.). Trzeba jednak zauważyć, że małym i średnim spółkom udało się osiągnąć powtarzalne zyski wyższe od naszych prognoz o ok. 3 proc. na poziomie operacyjnym i ok. 10 proc. w odniesieniu do zysków netto.

2. Na plus zaskoczyły wyniki spółek TMT i sektora nieruchomości, a wyraźnych negatywnych niespodzianek na poziomie sektorów nie było.

3. Odmiennie niż w poprzednim kwartale, kiedy przeważały rozczarowania – w I kw. br. dominowały pozytywne niespodzianki (19) nad negatywnymi (15). Łyżką dziegciu w tej beczce miodu jest brak odzwierciedlenia tego na poziomie wartości bezwzględnych, gdyż negatywne zaskoczenia średnio okazały się większego kalibru.

4. Powtarzalne zbiorcze zyski netto spółek, które pokrywają analitycy, zanotowały 10-procentowy spadek, przy utrzymaniu na poziomie zbliżonym do ub. kwartału zysków operacyjnych (+1 proc. r/. Słabsza dynamika w omawianym kwartale była udziałem spółek o dużej kapitalizacji, których zbiorcze zyski operacyjne za I kw. br. pogorszyły się o ok. -3 proc., a powtarzalne zyski netto spadły o 18 proc. r/r (widoczny wpływ większych niż rok temu wpłat do bankowego funduszu gwarancyjnego). Z drugiej strony, wyraźnie wzrosły powtarzalne zyski operacyjne i zyski netto (odpowiednio ok. +16 i +14 proc. r/r) w zbiorze małych i średnich spółek, które pokrywają analitycy. Jest to drugi kwartał z rzędu, kiedy zaobserwowano silniejszą dynamikę r/r powtarzalnych zysków w małych i średnich spółkach niż w zbiorze dużych.

5. Największe pogorszenie powtarzalnych zysków zanotowała branża budowlana i banki, a na odwrotnym biegunie znalazł się sektor chemiczny, który wykazał największą poprawę w ujęciu rok-do-roku (niska baza w I kw. 2018 roku).

6. Więcej spółek zdolnych do zwiększenia zysków operacyjnych r/r niż w poprzednich kwartałach, ale bez rewelacji na poziomie zysku netto. W omawianym kwartale 56%/55% pokrywanych przez DM BOŚ spółek poprawiło powtarzalną EBITDA (bez wpływu MSSF16)/ wynik operacyjny (oczekiwano 61/54 proc.), co dowodzi pewnej poprawy w porównaniu z minionymi kwartałami (51 proc. w I kw. 2018), jednak nadal nie stanowi satysfakcjonującego wyniku. Jednocześnie na poziomie wyniku netto ta proporcja pozostaje w neutralnym obszarze (51 proc. wobec 50 proc. oczekiwanych), aczkolwiek widać wyraźną tendencję wzrostową w porównaniu z ubiegłymi kwartałami (43 proc. w IV kw. 2018).

"Piąty kwartał z rzędu wystąpiła ujemna dynamika zbiorczych zysków netto spółek, jednak nie było to negatywne zaskoczenie jak np. w ub. kwartale, kiedy na poziomie operacyjnym/ netto wyniki okazały się ok. 7/ ok. 11 proc. niższe od naszych prognoz. Częściowo przypisujemy to ostrożniejszym prognozom analityków nauczonych smutnym doświadczeniem z poprzedniego kwartału" - podano w raporcie.

Jak zaznaczono, .w ocenie analityków rysują się powoli pozytywne kierunki: zastopowanie spadkowego trendu w odniesieniu do powtarzalnych zbiorczych zysków operacyjnych (obserwowane drugi kwartał z rzędu), poprawa dynamiki powtarzalnych zysków małych i średnich spółek oraz zwiększająca się stopniowo proporcja spółek zdolnych do poprawy powtarzalnych zysków względem ub. roku.