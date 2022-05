Szwedzi wchodzą do Polski inwestując ok. 40 mln SEK w polską spółkę

Notowana na giełdzie w Sztokholmie Catella przejmuje 65 proc. spółki Warsaw Property Partners (WPP) za ok. 40 mln SEK (18 mln zł), wynika z wydanego w czwartek komunikatu.

WPP to niezależna spółka oferująca kompleksowe zarządzanie inwestycjami w nieruchomości. Wśród projektów, w których brała udział, wymienia m.in. warszawskie Spektrum Tower i Radisson Collection Hotel. Zatrudnia 18 osób i zarządza aktywami wartości ok. 900 mln zł, głosi komunikat. Prezes Jacek Wachowicz oraz dyrektorzy zarządzający Christian Fojtl i Bartosz Bzoma będą nadal akcjonariuszami WPP i zostaną w spółce jeszcze przez co najmniej pięć lat.